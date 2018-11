La simpática foto de las hijas de Jennifer López y Alex Rodríguez que llega a 2 mil comentarios

No es en vano que la relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez es una de las relaciones más estables del momento. Y una imagen de sus hijas, Ella Alexander y Emme Anthony, lo demuestra en las redes sociales.

La cantante puertorriqueña subió la simpática foto en su cuenta de Instagram. "Sugar and spice and everything nice", escribió JLo con las etiquetas #E&E y #thankheavenforlittlegirls (gracias al cielo por estas pequeñas niñas).

La foto ya supera los 350 mil 'likes' y 2 mil comentarios. "Preciosas", "Sisters" (Hermanas), "So beautiful" (qué lindas), son algunas de las reacciones que dejan los seguidores de Jennifer López.

@gcoquendo fue más expresiva y escribió: "Bella tu hija @jlo, tiene una ternura en su rostro que enamora. Dios los bendiga a todos". Y @marhurpa se atrevió a pregunar: "¿Quien es quien?".

Desde hace algunos días, Jennifer López volvió a ser protagonista en las redes sociales gracias a "Te gusté". Se trata del nuevo video musical que protagoniza junto a Bad Bunny.

La "Diva del Bronx", con más de 82 millones de seguidores en Instagram", se mantiene en constante interacción con la red social. Cabe destacar además, que la artista de 49 años, estuvo en el foco de las noticias recientemente por supuestamente pertenecer a una 'élite secreta'.

