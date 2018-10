Solicitan acciones para mejorar área kioskos de Luquillo

El Alcalde Jesús Márquez, recibió al Presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez; y a la Secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez Rivera, y les entregó una comunicación formal con detalles de las acciones que se requieren para mejorar la zona de los Kioskos y otras áreas de interés turístico en ese municipio. Durante el encuentro participaron varios representantes de la Asociación de Propietarios de los kioskos, zona turística que junto al Balneario La Monserrate es de las más visitadas en el Este de la Isla.

“Le solicitamos al Presidente de la Cámara y Representante del Distrito 36 que reactive una resolución de ese cuerpo legislativo que quedó sin efecto. Asignaba fondos para llevar a término varios proyectos que contribuirán, entre otras cosas, a equiparar el entorno de nuestros kioskos con la gastronomía que hoy ofrecen. En el caso de la Secretaria de Recursos Naturales, le presentamos la petición formal para traspasar al Municipio el Balneario La Monserrate. Agradezco la receptividad de ambos funcionarios, y auguro éxito a esta gestión compartida para ayudar a Luquillo”, expresó Márquez al concluir la reunión.

El Primer Ejecutivo luquillense detalló que los fondos de esa resolución, la cual quedó paralizada en el Departamento de Hacienda, servirán para materializar acciones importantes y atender los kioskos. Dijo que muy pronto la Compañía de Turismo los designará como mesones gastronómicos.

“Con esa asignación se ampliará y marcará el área de estacionamiento, se construirán baños públicos y se realizará un proyecto de embellecimiento y ornato. Otras obras son las mejoras al pavimento y aceras en ambos lados de los kioskos, y completar la segunda etapa del proyecto de contenedores de desperdicios sólidos. Lo que buscamos es mejorar la experiencia de nuestros visitantes, impulsar la economía y atraer a muchos más turistas a nuestra ciudad”, indicó.

Sobre las peticiones al DRNA, el Alcalde enfatizó que es urgente atender la erosión en los sectores Fortuna Playa y la zona costera detrás de los kioskos. Por su parte, la Asociación de Propietarios de los Kioskos planteó la necesidad de más presencia del Cuerpo de Vigilantes para reforzar la seguridad durante eventos multitudinarios.

“Uno de los objetivos de nuestro plan de acción es hacer más segura la experiencia de los visitantes, propietarios y empleados de los kioskos. Tengo la certeza de que juntos encaminaremos esfuerzos para atender ese aspecto tan importante”, destacó el Primer Ejecutivo municipal, quien informó que, en los próximos días, tanto la presidencia de la Cámara de Representantes como el DRNA, realizarán varias reuniones en las que participará el Municipio, con el fin de adelantar todos los asuntos discutidos.

En cuanto al saldo de la reunión, el Alcalde aseguró que fue muy productiva. “Sentí el respaldo y apoyo del presidente de la Cámara, quien reconoce nuestra labor. Desde que asumí el cargo de alcalde, he realizado todas las gestiones necesarias para atender esta zona. Y no me detendré en mi empeño de lograrlo. Los kioskos y nuestras playas no son solo de Luquillo, son patrimonio de todos los puertorriqueños”, enfatizó Márquez, quien agradeció la visita y receptividad del Presidente de la Cámara y la Secretaria del DRNA.

Luquillo es parte del Corredor Ecológico del Noreste. Cuenta con 12 millas de playa, entre estas La Pared, que está en el centro urbano, y La Selva que ubica dentro de la reserva. Es un área de extraordinario valor natural y escénico que se suma a todos los encantos que tiene Luquillo.

“La oferta de nuestra ciudad es amplia, particularmente en lo que respecta a gastronomía. Estamos próximos a lanzar un proyecto digital, que estará disponible en las redes sociales. Será un recurso excelente que le permitirá a nuestros visitantes identificar la variada oferta de los kioskos y otros restaurantes que formarán parte de nuestra Ruta Grastronómica, la cual estableceremos para la temporada navideña”, mencionó el Ejecutivo Municipal.

Finalmente, Márquez subrayó que su objetivo principal es “hacer de Luquillo una ciudad autosustentable, al igual que fomentar actividades y alianzas que impulsen el desarrollo económico de la ciudad y sus constituyentes”.