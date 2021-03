Segundo episodio de 'Falcon and the Winter Soldier' revela identidad del nuevo Capitán América

'The Falcon and the Winter Soldier' lleva dos semanas generando emociones entre los fans de los cómics. Su primer episodio, lanzado el pasado viernes 19 de marzo, dejó una gran incógnita que fue respondida este viernes 26, con el estreno del capítulo 2.

Finalmente, se reveló y confirmó la identidad del nuevo Capitán América, el nuevo portador del escudo glorioso que dejó Steve Rogers tras 'Avengers: Endgame'. Si no has visto los primeros episodios de la serie de Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) y el presente de Bucky Barnes/el Soldado del Invierno (Sebastian Stan), te recomendamos dejar de leer.

Efectivamente, el nuevo ‘Cap’ es John Walker, conocido en los cómics como Super Patriot y quien es interpretado por Wyatt Russell ('Black Mirror').

El episodio 2 reveló detalles de su historia, con un pasado con honores en el ejército de los Estados Unidos, obteniendo la confianza del gobierno para ser proclamado como el nuevo Capitán América, quien curiosamente, tiene un compañero.

El nuevo Capitán América del Universo Cinematográfico de Marvel. pic.twitter.com/v4hBXk9s66 — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) March 21, 2021

En el capítulo nuevo podemos ver como Sam y Bucky viajan a una misión en Alemania en la que deberán enfrentarse a la nueva amenaza mundial: los Flag-Smasher, una red de súper soldados y que es el nombre que utilizaron dos llanos en las historietas de Marvel.

En esa misión se cruzan con Walker y su compañero, en la que empiezan a tener diferencias con los protagonistas, ya que no aceptan que haya un nuevo Capitán América en el mundo tras el legado de su amigo Rogers.

Otro detalle importante del capítulo 2 es que, finalmente, vimos el primer vistazo de Zemo (Daniel Brühl), el villano de 'Capitán América: Civil War', quien reaparece para 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Falcon and the Winter Soldier: ¿Y la Agente 13?

Sharon Carter, también conocida como la Agente 13, interpretada en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) por la actriz Emily VanCamp, tendrá más importancia en ‘The Falcon and the Winter Soldier’, así lo aseguraron los protagonistas. Sin embargo, aún no la hemos visto tras los primeros dos episodios.

En una entrevista con ‘SensaCine’, los actores hablaron el rol que tendrá el personaje de Sharon Carter en la nueva serie de Marvel Studios, la cual estrenará su segundo episodio este viernes 26 de marzo en la plataforma de streaming de Disney.

“Sharon Carter es obviamente uno de los otros personajes, como otros que van a estar en nuestra serie, que van a conseguir ser entendidos un poco más porque no sabemos mucho sobre lo que ocurrió a Sharon justo después de las películas. Estuvo de exilio y ya. Así que definitivamente va a centrarse en ella también y es un personaje bastante impresionante. La Agente 13 siempre ha sido una tipa dura en los cómics y creo que finalmente va a tener lo que se merece aquí”, explicaron los protagonistas.

