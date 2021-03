Protagonista de Bridgerton estaría de romance con el ex de Ariana Grande

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre Pete Davidson y Phoebe Dynevor, la famosa protagonista de Bridgerton, pues cada vez más se acrecentan los rumores sobre una posible relación amorosa que está dando de qué hablar porque ambos la han llevado de forma muy misteriosa o "bajo perfil".

Y es que esta reconocido comediante quien fuera el prometido de la cantante Ariana Grande al parecer cayó rendido ante la belleza, ternura y delicadeza que transmite esta jovencita que más que nunca está siendo buscada por realizadores para que forme parte de proyectos muy ambiciosos proyectos, pues es una de las figuras juveniles más cotizadas de la temporada debido a su talento y versatilidad.

Pete Davidson y la protagonista de Bridgerton ¿Juntos?

Los fans y la prensa rosa comenzó a mirar más de cerca a esta "nueva pareja" desde que se les vio juntos muy acaramelados paseando por el Reino Unido, incluso muy cerca de donde vive la actriz de 24 años quien al parecer finalmente encontró el amor luego de que se se había mencionado que tendría un posible amorío con quien fue su pareja en la afamada serie de Netflix, el guapo Regé-Jean Page.

Pero una vez desmentido este rumor, se comenzó a ver a esta estrella en compañía de quien fuera el ex de la intérprete de "7 rings" y de la actriz Kate Beckinsale. Las teorías de esta relación fueron incrementándose cada vez más, pues ambos han realizado viajes estratégicos y que corresponden a los lugares en los que actualmente viven. Un ejemplo de ello es que Phoebe estuvo recientemente en Nueva York, supuestamente para dar cierre a las grabaciones de uno de sus proyectos llamados Younger en los que tiene una participación muy especial, pero según reportó el portal Page Six, también hubo tiempo para que ambos pudieran verse y sostener un encuentro romántico en la Gran Manzana.

Sobre ello, la protagonista de la serie creada por Shonda Rhimes, solo se limitó a publicar en su cuenta en Instagram unas fotografía en la que mostraba el lugar en el que estaba y solo escribió: "Agradecida, tengo que estar aquí por un segundo". Luego de ello, se dio la inesperada visita de Davidson en el Reino Unido. Con esto se confirma la hipótesis se una unión que los mantendría muy contentos y con la que seguramente muy pronto sorprendan a sus fans al hacerlo de forma oficial, ya que aún lo mantienen en secreto.

Amores de Pete y Phoebe

Amabas estrellas siempre han sabido manejar sus relaciones, pero no es sino hasta ahora que sus pasos están siendo muy vigilados por sus seguidores, pues cada vez más sus nombres e imagen se encuentran en la palestra debido a los innumerables éxitos que han tenido en su carrera. Sin embargo, la intérprete de Daphne siempre ha sido muy reservada en cuanto a su vida privada, no así el comediante quien siempre se le ha visto cortejar a las chicas más famosas y bellas de la industria del canto y la actuación.

Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber y Margaret MacDowell son solo algunos de los nombres más famosos de las chicas con las que este joven ha tenido una relación desde la más seria has ta la más fugaz. Su irreverencia ha sido tal que no le teme a ser señalado por sus ex quienes aún mantienen el contacto con él así se para salir a la disco o comer en los restaurantes más lujosos y de moda.

Mientras que en el caso de Phoebe, hasta ahora solo el nombre de Regé-Jean Page ha sido el que ha formado parte de su lista de hombres que la han cortejado y aunque fue negado por ambos, la química que transmitían dentro y fuera de las cámaras hablaban por sí solas.

