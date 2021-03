Luis Fonsi lanza sencillo "She's Bingo", junto a Nicole Scherzinger

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi y la estadounidense Nicole Scherzinger, estrenaron el nuevo sencillo titulado "She’s Bingo", una espectacular colaboración producida por MC Blitzy.

"She’s Bingo" es una nueva versión del hit mundial D.I.S.C.O, tema lanzado en el 1979 por el reconocido dúo francés Ottawan. Musicalmente trae una sensación de familiaridad y nostalgia, pero con un toque claramente moderno y pegajoso, en consonancia con la versión de Bingo Blitz, del clásico juego de Bingo, diseñado para atraer tanto a las generaciones mayores como a las jóvenes.

Acompañado de un impactante videoclip, filmado en Miami, Florida, que muestra a los dos artistas bailando y cantando en diferentes ciudades del mundo, entre ellas New York y Tokio. Ya disponible en el canal de YouTube oficial de Luis Fonsi.

“Me encanta escribir y producir, no solo cantar y actuar, y estaba muy feliz de que me dejaran poner mi propio sabor a la canción. Necesitamos bailar y necesitamos alegría en nuestras vidas ahora más que nunca. La producción está asombrosa, no quiero usar la palabra sorpresa porque sabía que estaba trabajando con gente increíble, pero estoy muy emocionado. Es solo la historia de viajar por el mundo; el resultado es asombroso para todos ". comentó Luis Fonsi

Por su parte Nicole Scherzinger dijo: "He filmado muchos videos musicales, y esto está en otro nivel. Fonsi ha hecho que todo el proyecto sea fácil y divertido. Cuando pienso en Bingo, me hace pensar en mi familia porque solía jugar con mi familia mientras crecía, y es súper divertido ".

