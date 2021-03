Alejandro Gil y Danilo Beauchamp revelan que Sunshine no los invitó a homenaje para Albert Rodríguez

Durante la noche del miércoles se realizó un homenaje a la vida del actor Albert Rodríguez en el cual participaron varios de sus compañeros actores y actrices, sin embargo no estuvieron presentes Alejandro Gil y Danilo Beauchamp quienes por mucho tiempo trabajaron junto con este en las comedias de WAPA TV.

Según explicaron en su programa "El Reguero" de La Nueva 94 FM, ambos se enteraron del homenaje cuando ya estaba siendo transmitido en televisión y que no fueron invitados por Sunshine Logroño ni Gilda Santini de Producciones Sanco.

"Es una mezcla de sentimientos porque la prioridad obviamente es Albert y recordar toda su historia. No hay otra manera de ocultarlo, uno se sintió mal", expresó Danilo Beauchamp.

"Nos sentimos mal y fue un shock, yo llamé a Danilo en ese momento por la noche y le dije: 'te enteraste de lo que está pasando ahora, toda la gente que está ahí y nosotros no estamos"", indicó por su parte Alejandro Gil.

"No quiero hablar mucho de este tema porque lo principal es Albert, pero sí queríamos aclarar que no estábamos invitados, no es que nosotros no quisimos. Yo le daría para atrás al tiempo y estaríamos ahí con nuestros compañeros", añadió.

Según trascendió en la discusión durante el programa radial, Sunshine Logroño está molesto tanto con Danilo Beauchamp como con Alejandro Gil por estos haber salido de "El Remix" y pasar a la compañía SBS donde ahora tienen programas de radio y televisión.

En la noche del miércoles se realizó un homenaje al actor que falleció sorpresivamente esta semana. A la actividad que se transmitió en el espacio de “El Remix” en Wapa TV asistieron Jorge Castro y René Monclova quienes laboran para Telemundo, competidor directo de la estación.

Durante el homenaje otros amigos de Albert Rodríguez contaron anécdotas que vivieron con el actor. Entre estos también se encontraba Suzzette Bacó, Cristina Soler, Deddie Romero, entre otros.