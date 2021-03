Selena Gomez podría retirarse de la música porque siente que no la toman en serio

Días después de que Selena Gomez lanzara la pista pop llena de saxofón titulada “Selfish Love” con el productor francés DJ Snake, ha insinuado un posible retiro de la música, sorprendiendo a millones de fanáticos en todo el mundo. La joven de 28 años se abrió durante una entrevista con la revista Vogue donde habló sobre retirarse de la música para enfocarse en su carrera como actriz.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio… He tenido momentos en los que he estado como, '¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?'”, explicó la estrella antes de develar que con “'Lose You to Love Me' sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas aún no era suficiente”.

Sin embargo, Selena reconoció a los muchos seguidores que han estado entusiasmados con las muchas canciones que ha lanzado desde que comenzó su carrera musical. "Creo que hay muchas personas que disfrutan de mi música, y por eso estoy muy agradecida. Sigo adelante", dijo antes de aseverar además que no está lista para renunciar a la música. "Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música".

En general, Selena quería renovar su vida. “Para ser honesta, solo quiero empezar de nuevo. Quiero que todo sea nuevo. Quiero que alguien me ame como si fuera nueva”, confesó Selena a Vogue, luego de compartir una triste anécdota sobre la última vez que sintió que le gustaba a la gente por razones genuinas, y fue durante su paso por “Wizards of Waverly Place”. “Me amaban por mí, y todavía lo hacen. Ya no puedo decir que tengo eso. No puedo conocer a alguien y saber si le agrado por mí ".

Selena Gomez habla abiertamente de su salud mental

En abril del año pasado, Selena se unió a la estrella del pop Miley Cyrus en un Instagram Live y reveló que es bipolar. También ha dicho que quiere usar su voz para crear conciencia sobre la enfermedad, e incluso en una entrevista con su madre Mandy Teefey para el boletín informativo The Newsette, Selena habló sobre hacer público sus problemas de salud mental, según informó eonline.

"Para mí, tuve que renunciar a las redes sociales, para pasar por estos períodos en los que no usaría mis cuentas. Pero me enojé tanto que mi historia se torció en tantas cosas diferentes. La primera vez que publiqué de nuevo, dije: 'Reclamo mi propia historia, así que si no escuchas De mí, entonces no es verdad '. ¿Fui a buscar ayuda? Sí, la hice. Pero no me avergüenzo. Me siento mejor y siento que ahora puedo entender muchas cosas"", declaró en su momento.

Mientras tanto, en el frente del trabajo, “Selfish Love” es el tercer sencillo en español del año de Selena después de “De Una Vez” y “Baila Conmigo” con Rauw Alejandro. El tema será el más cercano a su EP en español “Revelación”, que se lanzará el 12 de marzo. Otros temas del proyecto incluyen “Dámelo”, “Vicio” y “Adiós”.

