Presentarán última película de Harry Potter en Drive-in Cinema en San Juan

El Drive-in Cinema ubicado en el Mall of San Juan publicó su más reciente cartelera para el próximo fin de semana.

Entre las películas que proyectarán se encuentra la Parte 2 de Harry Potter y las reliquias de la muerte, la última película de la aclamada franquicia.

Esta se presentará mañana, jueves 11 de marzo, a las 7:00 p.m.

Para el viernes se proyectará Grown Ups 2, sábado será Mamma Mia y domingo Just Go With It.

Todas las tandas son en el mismo horario.

Interesados pueden comprar su boleto a través de internet en ticketpop o en los puntos de venta.

