Los memes invaden las redes mientras cancelan a Arcangel y defienden a Anitta

El boricua Arcángel, uno de los líderes del género urbano, estremeció las redes sociales y los titulares después de compartir un mensaje machista. A través de sus historias de Instagram, el reggatonero escribió: “Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el c&%$ en las redes sociales por likes”. Este comentario desató un sinfín de reacciones, incluyendo memes por doquier.

Desde memes de “Los Simpsons”, reflejos de payasos, caras de póker face, hasta extractos de canciones feministas de la propia Anitta han servido de montaje para una serie de imágenes que ruedan en Twitter e Instagram en medio de la polémica que rodea al intérprete de “Aparentemente”.

Creo que fue la pelea más justa y hermosa que pudimos presenciar en estos momentos #arcangel sos el claro ejemplo representando al machismo pic.twitter.com/xYNKZJSYHC — Oliver Cat (@OliverCat9) March 9, 2021

Cazzu no acepta disculpas de Arcangel

“Pide disculpas de una manera muy extraña… sigue haciendo esta separación donde la que respeta y la que no. Y qué loco que los hombres sean los que elijan a quien se le respeta y a quien no…. Una que está dentro del género y los conoce, casi todos tiene una mujer en casa”, comenzó diciendo la cantante argentina desde sus Intagram Stories.

“Es grave lo que se dijo, creo que las disculpas pedidas no serán aceptadas… fue con muy poca seriedad… si ustedes no muestran el c$%& en el Instagram es problema de ustedes” fue concluyendo la estrella. Previo a las declaraciones de Cazzu, la brasileña Anitta había dejado leer un extenso mensaje que comenzó diciendo “Esta soy yo, mostrando mi c$#$ en mi Instagram”.

La cantante continuó: "Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer…. ¿Puedes tu utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida… Poniendo el significado de Dama y de Caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero".

Anitta concluyó: "Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos a fuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya".

