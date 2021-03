"¡Es una niña!": Curioso video de revelación de género se vuelve viral

El video de una fiesta de revelación de sexo de la hija que una pareja acababa de adoptar, se ha tomado las redes sociales donde múltiples usuarios aseguran es la única manera en que este tipo de evento debería realizarse.

Según reportó Buzzfeed, una pareja de Canada identificada como Charlette y Dan Fontaine, tuvo una curiosa de manera de celebrar la llegada de su hija.

Esta es una niña de 12 años llamada Bianca a quien le dieron un hogar temporero por los últimos cuatro años.

En el video publicado en Tik Tok se aprecia a la pareja parada con un globo negro, mientras exclaman "me pregunto qué será".

Luego, Bianca salta a la imagen y explota el globo lleno de confeti rosa, luego se da la vuelta y se aprecia un cartel que lee "es una niña. Una niña de 12 años".

Los Fontaine dijeron al medio que habían recibido a Bianca cuando apenas tenía 8 años, y no pensaron que terminarían adoptándola.

"Tuvimos que tomar clases de adopción y lo que me sorprendió es que algunos niños mayores de 2 años se consideran 'inadoptables' porque nadie quiere un menor que no es bebé, y eso resonó conmigo y me rompió el corazón", dijo la madre.

