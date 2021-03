Anitta responde a polémico comentario de Arcángel sobre las mujeres

Arcángel, cantante de género urbano, causó polémica por su mensaje machista en sus historias de Instagram. El intérprete de “Aparentemente” escribió: “Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por likes”.

Publicación de Arcángel / Captura

Ante las declaraciones del artista, varios usuarios en redes sociales condenaron el mensaje de Arcángel, sobretodo, porque en sus canciones el principal foco de atención se enfoca en el cuerpo de las mujeres.

Una compañera de la industria musical, Anitta, se pronunció este martes con un extenso mensaje y una fotografía en relación a los comentarios del cantante.

Esta soy yo, mostrando mi culo en mi Instagram, empezó la brasileña.

"Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer…. ¿Puedes tu utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida".

"Poniendo el significado de Dama y de Caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero".

"Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos a fuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya"

Paz, amor y coherencia, finalizó al artista.

Réplica de Arcángel

El cantante estadounidense aprovechó sus redes sociales para dar una réplica a las criticas de usuarios y artistas. Señaló que el mensaje fue mal interpretado, que eso no debe afectar a todas las mujeres

"Yo no me refería a todas las mujeres. A la mujer seria, decente, trabajadora, que se haya sentido que le falté el respeto con mis comentarios, les tengo que pedir disculpas".

"Yo no me refería a este tipo de damas, respetables, que se merecen respeto. Me refería a otro tipo de mujeres, pero al fin y al cabo todas son mujeres y todas se merecen respecto", comentó Arcángel.

"Nunca está demás pedir disculpas, eso es de hombres", culminó el cantante de 35 años.

