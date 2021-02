Hotel Fox se une a los martes de galería en Ponce

En un esfuerzo por traer las noches de galería nuevamente en Ponce, Rachel Smith, curadora y artista contemporánea urbana, junto a Desiree Walker, gerente del Fox Hotel se han unido en colaboración para reanudar esta iniciativa en el Hotel Fox una vez al mes comenzando este próximo martes, 2 de marzo a las de 5:00 pm a 9:00 pm con piezas y toda una experiencia creativa del artista Ralph Serrano.

Allí el artista realizará un show de body painting en vivo junto con una exhibición de once a trece piezas dentro de la galería del Fox Hotel, y junto a él estarán dando actuaciones otros artistas como Raúl Pacheco (performer artist) y DJ Jansy (Percusión y música afro-caribeña). Además habrá modelos pintadas con el arte del artista en la entrada del Hotel y adentro. Por tanto todo estará inmerso en el ambiente y temática retro, pop art, creativa y colorida que plasma Serrano en sus piezas.

Este evento enmarca lo que será los nuevos eventos que trae el Fox Hotel para darle continuidad a la cultura artística de la Ciudad.

Ralph es natural de Cidra y vivió en New York 30 años, “me siento feliz de volver a mis raíces, y más contento me pongo de visitar Ponce. La energía de aquí es inigualable y me inspiran a crear y tener buen ánimo siempre”, destacó el artista Ralph Serrano, quien se especializa en la creación de murales, pero también trabaja el arte digital, arte corporal y lienzo sobre canvas. Además tiene su marca en piezas como gorras, stickers, prints, y otras cosas que tendrá para la venta durante el martes en su presentación.

“Este martes de galería estará lleno de colores, fluidez, originalidad, y buen ambiente. Queremos que sea una experiencia que te sumerja en el mundo del arte y todos sus sentidos”, destacó la artista y curadora del evento Rachel Smith, quien comenta que el evento será totalmente interactivo y diferente a lo que se está acostumbrado.

Según el arq. Abel Misma Villalba Presidente de Misla Hospitality Group, este evento forma parte del compromiso de la cadena de Hoteles en su responsabilidad por responder a la altura de la agenda cultural que Ponce lidera en la región sur de Puerto Rico y en el mundo.

“Esta iniciativa representa el futuro, esperanza, y la energía que tenemos en la ciudad de seguir creando e impulsando el desarrollo económico y la sostenibilidad de la Ciudad”, puntualizó Misla Villalba.

