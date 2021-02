Nicky Jam habló sobre su ruptura con Cydney Moreau y la pandemia habría tenido algo que ver

Nicky Jam se abrió para contar detalles de su rompimiento con la modelo Cydney Moreau a un año, exactamente, de haberle hecho la propuesta de matrimonio, en una romántica cena para celebrar el Día de San Valentín.

Nicky Jam ofreció una entrevista donde reveló los motivos de la separación con su novia, la estadounidense de 24 años, Cydney Moreau. Confirmando así los fuertes rumores que corrían en las redes sociales y la prensa, puesto que el cantante y la modelo habían dejado de hacerse muestras de amor en público.

Nick Rivera Caminero, mejor conocido en el mundo de la industria musical como Nicky Jam, en una entrevista de YouTube para Maiky Backstage, las razones que lo llevaron a dar el difícil paso de la separación con la rubia 15 años menor que él.

El cantante afirmó que la relación se terminó, o mejor dicho, que él la dio por concluida. Y es que alegó que la pandemia, generada por la Covid-19, provocó que la convivencia entre ambos les resultara imposible de seguir llevando.

Al ser cuestionado sobre su relación amorosa con Moreau, Jam respondió. "No estamos juntos", según él porque el confinamiento, además de otras cosas hicieron que la relación fallara. "No funcionó", continuó el cantante de reguetón.

No me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi pareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó”, explicó el reguetonero.