Logan Paul anuncia que se mudará a Puerto Rico motivado por beneficios en impuestos

El reconocido 'influencer' y ahora convertido a boxeador, Logan Paul, anunció que se mudará a Puerto Rico luego de haber estado unos días en la Isla a inicios de febrero.

En su podcast 'Impaulsive', la controvertida estrella aseguró que ha "estado ansiando un cambio" en su vida y estando en Puerto Rico le "picó" el insecto que está "picando a todas las otras personas dejando Los Ángeles".

Paul participaba en el podcast con otros dos hombres, uno de ellos le preguntó si la razón para mudarse a Puerto Rico eran los impuestos, a lo que él contestó que sí era una de las principales motivaciones.

Mientras que el segundo hombre mencionó entre risas que "es 96% de las razones, que es la misma cantidad de dinero con el que te quedas cada año si vives en Puerto Rico".

Paul dijo que se iría a vivir en Dorado, pueblo que describió como el "cielo en la tierra", donde prefirió mudarse tras considerar Miami y Texas.

"En Puerto Rico estás motivado a hacer más y hacer más dinero por las implicaciones que vienen con eso", agregó el youtuber.

La fortuna del reconocido influencer está valorada en aproximadamente $19 millones.

Paul ha estado en los últimos años envuelto en diferentes escándalos con su contenido en YouTube. Especialmente un video de 2018 en que mostraban una persona que aparentemente que se quitó la vida en un bosque en Japón.

View this post on Instagram

YouTube star-turned-boxer @LoganPaul has announced that he is leaving Los Angeles to live in Puerto Rico 🌴 pic.twitter.com/nXpW2HnEl3

— DEXERTO.COM (@Dexerto) February 16, 2021