¿Por qué Britney Spears fue una escuela para Luis Fonsi?

Nicky Jam se está tomando muy en serio su papel de entrevistador para su programa web "The RockStar Show" y esta vez ha hecho que Luis Fonsi comparta interesantes anécdotas de su carrera artística. Mientras se desarrollaba una conversación entre amigos, el reggaetonero indagó sobre una relación entre la estrella pop Britney Spears y el romántico Fonsi, a lo que el boricua solo pudo decir "¡Sí".

Para sorpresa de muchos, el intérprete de "Despacito" recordó que al comienzo de su carrera sirvió de Telonero para la llamada Princesa del Pop. "Hay un rumor", dice Fonsi interrumpido por Nicky "de que estuviste con Britney Spears", ambos se ríen y el cantante de baladas responde eso te lo cuento fuera de cámara. "Trabajé con ella. Vamos a usar español correcto, fui el telonero de sus conciertos en una gira aquí en Estados Unidos… hicimos como 20 shows juntos, disfruté lo que era hacer una gira gringa", recordó Fonsi.

"Así mismo te digo fue un reto, porque la gente no iba a verme a mi… pero chévere porque al final del día eso es escuela", aseveró el cantante sobre la experiencia. Después la entrevista tomó un rumbo más íntimo, conversando sobre la familia y las raíces de Fonsi. La estrella boricua afirma que su padre es un hombre trabajador, divertido, "mi mamá es de una familia humilde, nos criamos en Bayamón. Dejaron lo poquito que tenían y empezaron de cero en Orlando para darnos lo mejor a sus hijos, según lo que creían ellos".

Luis Fonsi agradece el éxito pop a la música urbana

Para la estrella de "Imagíname sin ti" el género pop ha dado un vuelco del cielo a la tierra de la mano de ritmo urbano. "Gracias a la música urbana el pop está en donde está hoy día. Gracias a la música urbana yo he logrado mantener un espacio en el género pop que ha podido evolucionar. Gracias a Dios yo he podido codearme con el género urbano, darle ese lado melódico porque yo no estoy cambiando mi género ni mi forma de ser… pero hemos podido convivir y gracias a Dios me han aceptado. Porque muchos tratan y no se lo creen, y a mi me han aceptado".

Además este paso evolutivo para Luis ha venido de la mano del éxito de "Despacito", tema que hubiese tenido el nombre de Nicky Jam, pero los compromisos artísticos lo hicieron elegir otro camino. "No es ningún secreto que tu y yo íbamos hacer la canción juntos, y de cierto modo le doy gracias a Dios que no fui yo porque en la realidad de la situación Yankee era el apropiado para este tema. Le dio el sabor esta canción, afirmó el anfitrión del webshow.

Nicky Jam revela por qué no participó en "Despacito"

Nicky aprovechó la ocasión para explicar "y la canción no salió conmigo no por algún tipo de rechazo, sino porque yo salía con mi sencillo que se llamaba El Amante, y él quería salir con su canción porque llevaba tiempo queriendo salir con su producto. y lamentablemente me tocó salir de ese palazo y entró alguien que le sumó muchísimo más", refiriéndose a su colega y amigo Daddy Yankee.

"Mi feeling es que el tema siempre tuvo mucha magia. Yo la grabé como si fuese una cumbia, ese era el flow del demo… En la producción el tema agarra esta combinación perfecta de lo urbano con elementos pop, con el cuatro puertorriqueño. Todo empezó a caer en su lugar. Andrés Torres y Mauricio Rengifo son los productores, ellos son gran parte de la razón del éxito de este tema", aseveró Fonsi honrando el trabajo de todos los involucrados en el hit que se catapultó en el número uno de varios listados de reproducción y que hasta hoy lo mantienen en el foco.

