Netflix prepara documental con Will Smith y Pedro Pascal

El actor Will Smith encabeza la nueva docuserie de Netflix, junto a grandes actores de Hollywood. «Amend: The Fight For America» tiene como tema principal la igualdad de derechos en Estados Unidos. La producción contará con la participación de uno de los actores más populares del momento, el chileno Pedro Pascal que junto a Gabriel Luna representarán la voz latina dentro de la serie. En seis episodios Smith repasará la creación, interpretación y la práctica actual de la 14ª Enmienda de Estados Unidos

Trama de «Amend: The Fight For America»

Will Smith será el encargado de hacer un recorrido por la historia de Estados Unidos para entender realmente lo que significa la Decimocuarta Enmienda y el tratamiento que se le ha dado desde su creación en 1868.

Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L. Jackson, Joseph Gordon-Levitt, Yara Shahidi o Sterling K. Brown, serán algunos de los actores de esta gran producción. Entre todos van a brindar distintos enfoques de lo que es hoy el sistema judicial y político de Estados Unidos.

Decimocuarta Enmienda de Estados Unidos

La Decimocuarta Enmienda, fue una de las tres enmiendas posteriores a la Guerra Civil de la Constitución de Estados Unidos. El fin de esta enmienda era establecer la igualdad social y concluir el proceso de abolición de la esclavitud en EE.UU. Esta serie cuestiona porqué después de siglo y medio de haber sido creada sigue en existencia el racismo, el machismo y la discriminación.

Las otra dos enmiendas posguerra son la Decimotercera Enmienda, que prohíbe la esclavitud y Decimoquinta Enmienda que prohíbe las cualificaciones respecto al voto por razas.

«Nuestra esperanza con esta serie es iluminar la belleza de la promesa de Estados Unidos, y compartir un mensaje de conexión y humanidad compartida para que podamos ser capaces de entender y celebrar nuestras diferentes experiencias como estadounidenses y promover el progreso hacia la verdadera igualdad prometida para todas las personas bajo la Decimocuarta Enmienda», añadió Pedro Pascal. Reseñó Mega Noticias.

Por ahora, Netflix no ha dado a conocer la fecha de estreno.

