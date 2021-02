JLo revela imágenes nunca antes vistas de su presentación en el Super Bowl

La cantante y actriz Jennifer López, compartió hoy una serie de imágenes inéditas del detrás de escena y ensayos de su presentación en el Super Bowl LIV el año pasado.

Las fotos muestran a la artista sin maquillaje durante los ensayos de la enorme producción que se llevó a cabo para su presentación junto a Shakira en el escenario de la final del fútbol americano.

López publicó entre estos, videos junto a su hija Emme quien también tuvo participación en el show.

En este se ve a Emme acercarse a la cantante para darle un tierno abrazo momentos antes de saltar a la tarima.

La estrella internacional también compartió videos en que celebraba el final de la presentación.

Este año The Weeknd es el encargado de uno de los shows más esperados del año en el que aportó $7 millones para que las personas que lo vean por televisión puedan tener una "experiencia cinemática.

El dúo fránces, Daft Punk, cantará junto a The weeknd la canción "I feel it coming". Mientras que Ariana Grande participará junto al canadiense en la canción "Love me harder". Aún no se descarta la idea de que hayan más sorpresas.

