Molusco reta a quien tenga pruebas que lo vinculen en caso contra Sixto George

El animador y locutor Jorge Pabón, "El Molusco", se expresó esta tarde sobre alegadas acusaciones en su contra en redes sociales que aseguran que podrían haber cargos federales contra él por supuestos vínculos con los delitos de los que se le acusa al productor Sixto George, y por los que fue arrestado por autoridades federales el pasado miércoles.

En su programa "Molusco y los Reyes de la Punta", Molusco aclaró que aunque usualmente calla ante estas situaciones, "llega el momento en que tu te tienes que defender".

"Yo me tengo que desligar completamente de sus acciones porque aunque él es amigo y es mi compadre, yo no controlo su vida privada ni su vida laboral, ni sus negocio", dijo Molusco.

El locutor agregó que todas las acciones de las que se le acusan al productor ocurrieron después de que renunciara al programa que se transmite por la emisora La Mega.

Ante las acusaciones en su contra de usuarios en redes, Molusco dijo que va a "retar a cualquier persona a que si tiene alguna prueba que la traiga aquí. Yo le voy a dar el foro. Incluso si usted quiere irse más allá y contratar investigadores contrátelos que yo se los voy a pagar".

Molusco, ofreció a que si alguien tenía un audio, foto o textos que lo vincularan con lo que están acusando a George, los llevara al programa y él los pondría al aire.

"A mi no me importa lo que piensen de mi", continuó. "Yo he sabido llamar a los federales a saber si es verdad que yo estoy vinculado en algo (…) Mi nombre y me quieren vincular porque simplemente estuve involucrado en el verano del 19".

Molusco agregó que no se desvinculaba de su relación con el acusado productor pues "es el padrino de mi hija" y llevan "una amistad de muchos años, pero el tiene su vida privada".

El locutor reiteró, como había dicho el día del arresto de Sixto George, que "si a Sixto se le prueba que eso es real, tiene que pagar aunque me duela".

"Estoy tranquilo (…) Les voy a pagar dinero para los mejores investigadores", agregó.

Finalmente, el animador invitó a quienes lo acusen a que lleven las pruebas a las autoridades federales "a ver si es bravo de verdad o si su vida es especular a mansalva".

"Si mi nombre estuviera ahí yo hubiera sido el primer arrestado", concluyó.

Aquí puedes ver el video de sus expresiones:

Te recomendamos: