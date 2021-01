José Alfredo apuesta a la reinvención con "Hierba mala"

En una producción que rompe con los esquemas que ha acostumbrado a presentar por los pasados 10 años, el cantautor puertorriqueño José Alfredo anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio "Hierba Mala".

En dicha producción, el intérprete se presenta en una faceta más madura, pero a la misma vez arriesgada, ya que es la primera vez que el artista se deja conquistar por el género urbano.

“Este álbum es el “soundtrack” de mis vivencias de los pasados tres años. Como compositor tengo la bendición de poder revisitar e inmortalizar sucesos a través de mis letras”expresó José Alfredo, quien con el lanzamiento de este trabajo discográfico celebra sus 10 años dentro de la palestra musical.

“Hierba mala”, un álbum compuesto por 7 títulos en donde se destaca la producción de Siko Ruiz (España), Ariel Alexander Cruz (Puerto Rico) y Alex Alegal (Rusia), le brindó la oportunidad a José Alfredo de nutrir este proyecto de las influencias musicales de tres países, logrando un álbum dominado por la balada, pop, rock y el reggaetón. José Alfredo, tomó ventaja del periodo de cuarentena para reunir a estos tres productores a la distancia y juntos desde sus respectivos hogares materializar esta entrega musical.

Te recomendamos:

“Hierba Mala para mí es un proyecto muy importante ya que me brindó la oportunidad de lograr un junte de un gran equipo para armar este álbum. Siko y Ariel son ya parte de mi fórmula y me siento super bendecido de poder revalidar esfuerzos con ellos una vez más, a diferencia del productor ruso Alegal, con quien colaboro por primera vez. En cuanto a letras es un álbum muy cargado ya que a pesar de estar curioseando con géneros que ameritan una letra menos compleja, aposté a continuar haciendo poesía con mis letras haciendo mancuerna con la cantautora Valeria Cid, con quien co escribí varios temas del álbum”, expresó el interprete de “Escudo”, tema en el que José Alfredo hace homenaje a los amores imposibles y diferentes.

Paralelo al lanzamiento de este álbum se estrena el sencillo Hierba Mala, tema que da nombre al disco y lleva a José Alfredo a mover sus fichas a favor del género urbano. Este sencillo el que se destaca por su interesante fusión entre los géneros del rock y el reggaetón, habla de como una persona prueba que a pesar de todo el daño recibido a consecuencia de una ruptura amorosa, se niega a sucumbir y se levanta de entre las cenizas para hacer frente al desamor. “Hierba Mala es mi canción favorita del disco, ya que narra una historia de desamor propia” expresó José Alfredo, quien a su vez estrena el video musical de este corte donde realiza un “performance” muy energético y vibrante.

En este nuevo álbum de estudio, primero en 3 años, José Alfredo ha navegado en múltiples sonidos que van desde los aires caribeños y urbanos, los toques acústicos y mas íntimos, también añade colores más oscuros con el rock, y sonidos más clásicos para completar un disco polifacético que contiene 7 nuevas canciones entre las que se incluyen “Escudo”, “El Malo del Cuento” y “Alguien Cuida De Mí”, tema en donde José Alfredo rinde homenaje a su abuela Mimi.

“Hierba Mala” está disponible desde el pasado 22 de enero en todas las plataformas digitales.