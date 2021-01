La extraordinaria mansión de Xuxa: playa, estudio de fotografía y una selva en medio del living

Como la Reina de los bajitos, Xuxa no merece menos que vivir en un palacio. La ex modelo abrió las puertas de su mansión a la televisión brasileña y mostró sus lugares preferidos de su casa, en la que hasta hay una selva en medio del living.

La presentadora de televisión abrió la puerta de su mansión con un loro en su hombro. Lo primero que se ve al ingresar al lugar es una gran escalera y un living con una selva: “Es un sector dedicado a la naturaleza: verde y mis pájaros. Es como una pequeña selva donde tengo todo tipo de loros, agapornis y papagayos sueltos, en libertad. Tengo más de 30 y cada uno tiene su nombre. También tengo ocho perros…”.

La casa, que tiene una superficie de 2.300 metros cuadrados cubiertos, tiene catorce baños, seis dormitorios en suite, un spa, dos piscinas, un gimnasio, sala de baile, cine y un estudio de fotografía con camarines. Se especula que está avaluada en cerca de 25 millones de dólares.

En otras entrevistas ha contado que la decoración de la casa había estado a cargo de ella, y que no las sentía “lujosa”: “Me gusta mucho el blanco, y el beige. No me gustan mucho los colores fuertes ni las cosas antiguas. Me gustan los cuadros que representan cosas…yo estoy pintando algunas cosas, flores, paisajes, pero la que pinta desde siempre es mi hija, Sasha”.

“Lo que me gustó para mi casa, he salido y lo he comprado yo. El lugar que más me gusta y el que más disfruto es cerca de la piscina, donde está la mayoría del día el sol. Toda la vida hice topless, ahora no tomo sol porque no me hace bien. Últimamente estoy pensando vender la casa. Por varios motivos, primero porque tiene la impronta de mi madre, a la que extraño mucho y también porque aquí vivió mi hija por más de ocho años. Sasha estudia y vive en Manhattan y por el momento no piensa volver. Quiero vivir en una casa más pequeña”, dijo hace poco más de dos años.

En la nota que la actriz brindó para la televisión brasileña reiteró su deseo de mudarse y dijo que su lugar ideal sería La Toscana italiana, ya que es un “lugar tranquilo para vivir” y ella cuenta con ciudadanía italiana.