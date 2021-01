Limitada la página del Banco Popular ante avalancha de revisiones para saber si depositaron los $600

Debido al alto volumen de clientes del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) intentando acceder a su página y aplicación para saber si les depositaron los $600, la institución bancaria se encuentra moderando el acceso de las personas como medida de protección del sistema.

Esta información fue confirmada por la oficina de comunicaciones del BPPR, quienes detallaron que el sistema trabaja de esta manera y no afectar los servicios de quienes accedan.

El banco confirmó que esto se debe a la gran cantidad de personas que se encuentran intentando acceder a sus cuentas para corroborar si le fueron depositados los $600 federales como parte del estímulo por la pandemia del COVID-19, aunque esto no significa que el sistema colapsó y que los que no puedan entrar al momento, así lo podrán hacer en minutos.

Sobre los $600, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, confirmó que en el día de hoy ya le fueron depositado la ayuda a unas 200 mil solicitudes, lo que representa unos $190 millones. El funcionario agregó que para el sábado esperan haber impactado unas 700 mil solicitudes, depositando unos $600 millones en total.

Además, se anunció que el sistema de SURI estará fuera de servicio para los comerciantes hasta el día de mañana.

