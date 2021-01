Aunque la extrañará en Wapa, Normando Valentín le desea éxito a Ivonne Orsini en Telemundo

La noticia de que la presentadora Ivonne Orsini dio el salto de Wapa Televisión a Telemundo provocó una mezcla de emociones en su amigo, el periodista Normando Valentín, quien en un emotivo mensaje dijo que por un lado siente tristeza, pero por otro alegría, pues sabe que a su amiga le irá bien en su nuevo proyecto profesional.

En el mensaje, publicado en las redes sociales, Valentín destaca en imágenes distintos momentos alegres que compartió con Orsini como compañeros de labores en radio y televisión. El periodista anlca de Wapa Televisión no dudó en declarar que el 2021 será un año de grandes conquistas para su amiga. Así mismo, no ocultó que aunque está feliz por Orisini, también siente tristeza porque ya no compartirán en Wapa Televisión. Lo que sí dejó claro Valentín es que espera abrazar a su amiga el día de su boda en el 2021.

"Mi adorada @ivonneorsini !!! Que mezcla de sentimientos más brutal tengo !!! Desde alegria hasta tristeza … este año 2021 será tu año !!! Éxito en esa nueva aventura!! Eres un diamante por pulir y el cielo es el límite. Te voy a extrañar en los pasillos de @wapatv gracias por ser mi amiga, compañera, consejera, guardiana y hermana !!! Te adoro, siempre quedan las memorias vividas y las que están por vivir ! Te veo en la boda y te abrazaré… te kielo Mi Rosa de Jericó!!!!!", lee el mensaje de Valentín en sus redes sociales.

Orsini junto con Gato Gómez serán los presentadores del nuevo programa matutino de Telemundo que estrenará el prócimo 15 de febrero. El programa, que aún no tiene nombre, se transmitirá de lunes a viernes entre 8 y 10 de la mañana. Contará con integraciones noticiosas, ya que de hecho, será producido por el Departamento de Noticias de Telemundo.

