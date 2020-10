Decenas de artistas usan teatros del ICP de forma gratuita durante la pandemia

Luego del impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) puso sus teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa a disposición de entidades públicas y privadas para grabar gratuitamente sus producciones artísticas. Más de 500 trabajadores de las artes como artistas, músicos, productores y técnicos se beneficiaron del uso de estos teatros.

“La disponibilidad de los teatros durante la pandemia, abrió nuevas posibilidades a nuestros artistas que pudieron continuar trabajando con la nueva modalidad virtual. Ha sido una gran oportunidad para la industria de las artes y la cultura. Nos sentimos muy satisfechos de haber apoyado exitosamente tantas producciones durante este periodo”, dijo Marcos Carlos Cintrón, director del Programa de Artes Escénicos Musicales del ICP.

Durante la primera fase de apertura de los teatros del ICP, más de 60 producciones artísticas han sido grabadas gratuitamente. El valor del servicio que el ICP ha brindado, al no cobrar por el uso de las instalaciones durante esa fase, asciende a más de $52,000.

Melina León da positivo a COVID-19 La cantante dijo tener todos los síntomas

“Superar grandes retos y tomar medidas adecuadas permitieron desarrollar grandes producciones artísticas que el público ha podido disfrutar desde la comodidad de sus hogares a través de diversas plataformas digitales. Es importante también recordar que todos estos trabajos documentan el momento histórico que estamos viviendo”, explicó Cintrón sobre las grabaciones en los teatros que comenzaron desde el 28 de mayo.

La Institución aprovechó para informar que dará paso a una segunda fase en la que continuará ayudando a la comunidad de las artes y la cultura. En esta nueva etapa se contempla el cobro de un 50% de la tarifa de uso para continuar ofreciendo un alivio a la industria.

Entre las producciones que han sido realizadas en los teatros del ICP están los conciertos de William Cepeda, Daniela Santos, Danny Rivera, Andrea Cruz, Jonathan Suazo y José Chema. Además, talleres de danza teatro, el proyecto educativo Lab Six del Departamento de Educación, Proyecto Mujer de Claroscuro, pieza de Ballet con Mauro, Inc. y un Stand Up Comedy con Miguel Morales, entre otras.

Durante los procesos de grabación, se tomaron en cuenta todas las recomendaciones de las agencias de salubridad y las debidas medidas de seguridad.

Te recomendamos: