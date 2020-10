Dayanara Torres posa desnuda por importante causa

View this post on Instagram

#GetNaked Me salvó la vida … ¡Me siento muy orgullosa de formar parte de la campaña #GetNaked de la Melanoma Research Foundation con el fin de concientizar a las personas sobre el melanoma! Como sobreviviente del melanoma metastásico en etapa 3, es sumamente importante para mi que todos comprendan la gravedad de este tipo de cáncer y que sepan que un examen mensual de la piel de cuerpo completo podría salvarles la vida. El melanoma no discrimina por edad, raza o género, ¡Todas las personas corren el riesgo de padecerlo! @curemelanoma es la organización independiente más grande dedicada al estudio y difusión de información acerca del melanoma. Visita su página oficial www.melanoma.org para obtener más información y los invito a unirse conmigo para compartir este mensaje y advertencia que puede salvar las vidas de sus propios amigos y seres queridos: #GetNaked!