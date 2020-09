Bad Bunny diseña nueva línea de Crocs que brillan en la oscuridad

Calzado que brilla en la oscuridad y accesorios inspirados en el conejo malo, es la más reciente de sorpresa de la estrella urbana Bad Bunny para sus fans en el 2020.

El conejo malo se unió a Crocs para lanzar una línea de zapatos para mujeres, hombres y niños que brilla en la oscuridad, así como decoraciones con dijes brillantes Jibbitz™ inspirados en Bad Bunny.

La colaboración de edición limitada se lanzará a nivel mundial por $59.99 a partir del 29 de septiembre.

Fanático de los Crocs de toda la vida, Bad Bunny, conocido por su estilo único, música trap y canciones que encabezan las listas de éxitos, ha lucido los Crocs durante presentaciones en vivo y en videos musicales durante gran parte de su carrera, creando una colaboración auténtica y un sello distintivo de la campaña mundial Come As You Are™ de Crocs. Come As You Are™ celebra la singularidad e inspira a todos a sentirse cómodos en sus propios zapatos.

“Creo en ser sincero y en no ponerme limitaciones, que también es algo que representa Crocs, y este es el mensaje que siempre quiero asegurarme de enviar a mis fans”, dijo Bad Bunny. “Como fan desde hace mucho tiempo, crear mi propio diseño para Crocs fue muy divertido. Espero que inspiren a otros a divertirse en sus propias maneras con el estilo personal que los haga felices".

El diseño del Bad Bunny X Crocs Classic Clog y los dijes Jibbitz™ que brillan en la oscuridad se asemejan al techo y paredes de una escuela vieja formando una galaxia brillante que se extiende por la noche.

“Nos encanta cuando tenemos la oportunidad de asociarnos con personas como Bad Bunny que tienen una conexión genuina con la marca y encarnan nuestro mantra 'Come As You Are'”, dijo Heidi Cooley, directora de mercadeo mundial de Crocs. "Inspirado por su actitud sin complejos y su estilo atrevido, el clásico clog de Bad Bunny se destacará durante el día y emocionará por la noche con un toque llamativo que brilla en la oscuridad".



La colaboración se lanzará a nivel mundial a través de una selección de tiendas Crocs y canales de comercio electrónico asociados. ElBad Bunny X Crocs Classic Clog también estará disponible en FinishLine.com y en tiendas minoristas seleccionadas de Finish Line, a través de los canales de comercio electrónico de JD Sport en Europa y en tiendas Foot Locker seleccionadas en toda la región.

