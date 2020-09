Rodner Figueroa explica mensaje que se interpretó como ataque a María Celeste Arrarás

El presentador de televisión Rodner Figueroa tuvo que aclarar su comentario al regresar al programa Al Rojo Vivo, que fue interpretado por sus seguidores como un ataque a la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás.

"Sigan por favor a @rebekasmyth mi colega en @alrojovivo Es un placer trabajar con ella a diario. Es excelente profesional pero lo más importante buena compañera. En esta profesión cuando uno tiene la fortuna de encontrarse con una persona segura de sí misma y que además no está dominada por el ego, uno tiene que agradecerlo. Me siento afortunado de contar con una compañera así para trabajar felices y contentos todas las tardes en #alrojovivo Bienvenida #rebekasmyth y gracias por hacer equipo, de eso se trata la buena televisión y estoy seguro que el público así lo percibe", publicó Figueroa ayer en sus redes sociales.

La publicación estaba acompañada de una foto de Figueroa y Rebeka Smyth, la periodista que ahora desempeña labores en Al Rojo Vivo.

Sin embargo, los seguidores aseguraron que se trataba a un ataque a Arrarás, quien fue despedida del programa en agosto.

"A lo mejor tu comentario no fue mal intencionado (según tu ) 🤦🏻‍♀️, yo no lo creo ! Deberías de ser menos frío y acordarte cuando a ti también te botaron , lo mal q lo pasaste, y estuviste unos años en el olvido , o bueno apartado de la televisión. En fin lo q quiero decir es q siendo comunicador y figura pública desde hace mucho tiempo y q pasaste por un episodio q nunca se olvidara cómo fue llamar simia a Michelle Obama parece mentira q hayas escrito eso q se entiende como una indirecta a María Celeste! Ella era la cara de ese programa y el público la extraña aunq la otra chica no tenga la culpa y sea excelente profesional" (sic), escribió una de las seguidores a Figueroa.

Ante las críticas, Figueroa comenzó a responder a los comentarios.

"Esto no tiene nada que ver con María Celeste. Si así lo viste, entiendo de donde viene el malentendido pero no me arrepiento de haber escrito lo que escribí porque es la verdad y mi conciencia está tranquila", indicó el presentador de entretenimiento y moda.

