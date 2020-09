Nace hijo de la periodista de "Al Rojo Vivo" Jessica Carrillo

View this post on Instagram

¡Ya somos tíos! 👶🏻 🥳 ¡Ya nació Matías! ⁠ ⁠ Muchas felicidades a nuestra @Jessica_Carrillo y a su esposo @angelesraul por la llegada de nuestro esperado #BebeARV @matiasangeles.⁠ ⁠ Tendremos todos los detalles de esta feliz noticia a las 4/3C en #AlRojoVivo ¡Te esperamos!⁠ ⁠ ¡Anímate! Grábale un video a Jessi por el nacimiento de su bebé, déjale saber si tienes algún consejo especial o simplemente quieres mandarle saludos. Sabemos que le alegrará recibir el cariño todos ustedes, mándanos tu video por los mensajes directos y podrías salir en el show. ⁠ ⁠#jessicaCarrillo #bebeARV #MatiasAngeles #bebe #newmom #nuevamama #mamaprimeriza #arv⁠