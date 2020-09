María Celeste Arrarás comparte "buena noticia" con sus seguidores

La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás compartió con sus casi dos millones de seguidores en Instagram que ya cuenta con un canal de Youtube para informarlos.

"‼️Tengo una buena noticia‼️Muchos de ustedes me lo venían pidiendo y ya tengo mi canal de You Tube (hagan click en el enlace en mi biografía aquí en Insta) donde podrán ver noticias, consejos, todos sobre mi vida detrás de cámaras y en fin…sorpresas compartidas. Sean de los primeros en suscribirse y ver todo lo que ya he subido. Y de antemano muchas gracias por el respaldo" (sic), compartió la periodista junto con una publicación en Instagram.

Recientemente Arrarás expuso que actualmente trabaja en el lanzamiento de su hijo como cantante. Además, ha continuado informando a sus seguidores a través de videos que publica en su cuenta de Facebook, y que tienen cientos de miles de reproducciones.

Por otro lado, la periodista también expuso que ha aprovechado el tiempo para disfrutarse a sus perros, ya que cuando trabajaba a tiempo completo no podía hacerlo. Otro proyecto que reveló Arrarás es que trabaja en una segunda miniserie, esto luego de la producción "El secreto de Selena".

Salida de Telemundo

El pasado 5 de agosto la periodista anunció a través de sus redes sociales que había sido despedida de Telemundo.

"Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí", afirmó en ese momento.

