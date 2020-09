Muere Toots Hibbert, uno de los fundadores del reggae

Toots Hibbert, uno de los fundadores del reggae y estrellas más queridas que le dio su nombre a la música y luego ayudó a convertirla en un movimiento internacional a través de clásicos como "Pressure Drop", "Monkey Man" y "Funky Kingston", ha muerto. Tenía 77 años.

Hibbert, líder de Toots & the Maytals, había estado en coma inducido médicamente en un hospital de Kingston desde principios de este mes. Ingresó en cuidados intensivos luego de quejas de tener dificultades respiratorias, según su publicista. Se reveló en medios locales que la cantante estaba esperando los resultados de una prueba de COVID-19 luego de mostrar síntomas.

La noticia de la mala salud del cinco veces nominado al Grammy llegó pocas semanas después de su última actuación conocida, en una transmisión en vivo a nivel nacional durante las celebraciones de la Emancipación e Independencia de Jamaica en agosto.

Un comunicado de la familia dijo que Hibbert murió el viernes en el Hospital Universitario de West Indies en Kingston, Jamaica, rodeado de familiares.

Ziggy Marley, hijo de Bob Marley, tuiteó sobre la muerte diciendo que habló con Hibbert hace unas semanas y "le dije cuánto lo amaba, nos reímos y compartimos nuestro respeto mutuo", y agregó: "Él era una figura paterna para mí".

The Legendary Toots Hibbert has passed i spoke w/him a few wks ago told him how much i loved him we laughed & shared our mutual respect. He was a father figure to me his spirit is w/us his music fills us w/his energy i will never forget him RIP MIGHTY & POWERFUL NYAH FYAH BALL 😢 pic.twitter.com/zIofrbYZU0 — Ziggy Marley (@ziggymarley) September 12, 2020

Un ex-boxeador musculoso, Hibbert era un líder de banda, compositor, multiinstrumentista y showman cuyos conciertos a veces terminaban con docenas de miembros de la audiencia bailando con él en el escenario. También era, en opinión de muchos, el mejor cantante de reggae, tan profundamente espiritual que podía transformar "Do re mi fa so la ti do" en un himno. Su tenor ronco, inusualmente cálido y áspero, se comparó con la voz de Otis Redding y lo hizo más accesible para los oyentes estadounidenses que muchos artistas de reggae. Canciones originales como "Funky Kingston" y "54-46 That's My Number" tenían los arreglos de emoción y llamada y respuesta conocidos por los fanáticos del soul y el gospel. Hibbert incluso álbum de éxitos estadounidenses, "Toots In Memphis", que salió a la luz en 1988.

Nunca tan inmerso en la política como su amigo y gran contemporáneo Bob Marley, Hibbert invocó la justicia celestial en “Pressure Drop”, predicó la paz en “Revolution”, la rectitud en “Bam Bam” y despreció su arresto y encarcelamiento por drogas en los años 60 en “54- 46 Ese es mi número ". También capturó, como pocos, la vida cotidiana en Jamaica en los años posteriores a su independencia de Gran Bretaña en 1962, ya sea hablando de los nervios de la boda ("Sweet and Dandy") o de tratar de pagar el alquiler ("Time Tough"). Una de sus canciones más populares y sorprendentes fue su reelaboración de la nostálgica "(Take Me Home) Country Roads" de John Denver, con el escenario cambiado de West Virginia a un mundo que Hibbert conocía tan bien.

Al igual que con otras estrellas del reggae, el número de seguidores de Hibbert se disparó después del estreno de la histórica película de 1972, "The Harder They Come", protagonizada por Jimmy Cliff como un pobre jamaicano que se muda a Kingston y sueña con una carrera en la música. La producción jamaicana fue un éxito de boca en boca en los EE. UU. Y la banda sonora, a menudo clasificada entre las mejores en la historia del cine, incluía "Pressure Drop" y "Sweet and Dandy" de los Maytal. Hibbert también apareció en la película, como él mismo, grabando “Sweet and Dandy” en el estudio mientras el personaje de Cliff mira con asombro. Casi al mismo tiempo, los Maytal firmaron con Island Records y lanzaron el aclamado álbum "Funky Kingston", que el crítico Lester Bangs llamó "el conjunto de canciones de reggae más emocionante y diversificado de un solo artista hasta la fecha". (El álbum eventualmente saldría en dos versiones diferentes).

A mediados de la década de 1970, Keith Richards, John Lennon, Eric Clapton y muchas otras estrellas del rock se habían convertido en fanáticos del reggae y Hibbert finalmente grabaría con algunos de ellos. Un álbum tributo de 2004, el ganador del Grammy "True Love", incluía cameos de Richards, Bonnie Raitt, Ryan Adams y Jeff Beck. Hibbert también fue el tema de un documental de la BBC de 2011, "Reggae Got Soul", con Clapton, Richards y Willie Nelson entre los comentaristas.

Una aparición especial en "Saturday Night Live" en 2004 trajo a Hibbert un admirador inesperado, el presentador invitado del programa, Donald Trump, quien en su libro "Think Like a Billionaire" recuerda haber escuchado a los Maytals ensayar: "Mi hija Ivanka me había dicho lo genial lo estaban, y ella tenía razón. La música me relajó y, sorprendentemente, no estaba nervioso ".

Los Maytals originalmente eran un trío vocal con Hibbert, Henry “Raleigh” Gordon y Nathaniel “Jerry” Mathias, y el grupo luego agregó instrumentistas como el bajista Jackie Jackson y el baterista Paul Douglas. Se separaron a principios de la década de 1980, pero en la década siguiente, Hibbert comenzó a trabajar con una nueva formación de Maytals.

La carrera de Hibbert se detuvo en 2013 después de que sufrió una lesión en la cabeza por una botella de vodka arrojada durante un concierto en Richmond, Virginia, y sufrió dolores de cabeza y depresión. Pero a finales de la década estaba actuando de nuevo y en 2020 lanzó otro álbum, "Got To Be Tough", que incluía contribuciones de Ziggy Marley y Ringo Starr, cuyo hijo, Zak Starkey, se desempeñó como coproductor.

Las nominaciones al Grammy para Hibbert incluyeron mejor álbum de reggae de 2012 por "Reggae Got Soul" y mejor álbum de reggae de 2007 por "Light Your Light". Hibbert ocupó el puesto 71 en una lista de Rolling Stone, compilada en 2008, de los 100 mejores cantantes contemporáneos. En 2012, recibió la Orden de Distinción del gobierno de Jamaica por su destacada contribución a la música del país.

Casado con su esposa, Doreen, durante casi 40 años, Hibbert tuvo ocho hijos, incluidos los artistas de reggae Junior Hibbert y Leba Hibbert.

Frederick Nathaniel Hibbert ("Toots" era un apodo de la infancia) nació en May Pen, Parroquia de Clarendon. Era hijo de ministros adventistas del séptimo día y recordaba caminatas de kilómetros por caminos de tierra hasta las escuelas, horas de canto en la iglesia y momentos privados escuchando estrellas estadounidenses en la radio como Ray Charles y Elvis Presley.

En la adolescencia, sus padres habían muerto y se había mudado a Trench Town en Kingston, donde la escena musical local estaba prosperando, pasando de las fiestas callejeras a los estudios de grabación y dibujando futuras estrellas como Bob Marley y Desmond Dekker. Formó los Maytals, llamados así por su ciudad natal, con sus compañeros cantantes Matthias y Gordon, comenzó a trabajar con el productor discográfico jamaicano Coxsone Dodd y rápidamente se convirtió en la estrella de la competencia de festivales nacionales que comenzó en 1966. The Maytals (eventualmente rebautizados como Toots & the Maytals) ganó en el año inaugural con "Bam Bam", se impuso en 1969 con "Sweet and Dandy" y 1972 con "Pomp and Pride". Hibbert bromeaba diciendo que pensaba que era mejor empezar a saltarse el festival porque ganar era muy fácil, aunque regresó en 2020 con el brillante e inspirador "Rise Up Jamaica".

Los Maytals comenzaron cuando el ska era la música más popular, continuaron aumentando durante la transición hacia el rocksteady más lento y estuvieron a la vanguardia del sonido más rápido y bailable de finales de los 60. Su canto uptempo "Do the Reggay" es ampliamente reconocido como la canción que le dio al reggae su nombre, incluso si el honor no fue intencionado.

“Si una chica no se veía tan bien o no estaba vestida apropiadamente, solíamos decir que era streggay. Estaba tocando un día y no sé por qué, pero comencé a cantar: 'Do the reggay, do the reggay', simplemente se quedó ", dijo al Daily Star en 2012." Podría haberme quedado llamándolo streggay si Lo había pensado más. Eso sería algo: todos bailando con música streggay ".

Sharlene Hendricks contribuyó a esta nota desde Jamaica.

