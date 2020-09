Pocos habían notado esta curiosidad de la producción; la actriz de Betty la fea que entró a Pasión de gavilanes por solo tres capítulos.

Por estos días, la novela vuelve a ser furor en el Canal Caracol.

De hecho, es la más vista del momento, por encima de otras producciones de la competencia.

Con este renovado interés por la novela, también han salido a la luz detalles que poco se conocieron en el momento de su transmisión.

Por ejemplo, el reemplazo de una de las actrices de la novela por otra.

Hablamos de 'La pupuchurra', Martha Isabel Bolaños, quien participó de solo tres episodios.

En la novela interpretó a Esperanza, papel que hacía normalmente Liliana Lozano.

Tal como contó la actriz hace un tiempo, su llegada fue inesperada, pero fue su mánager quien le sugirió hacer el personaje.

"La historia es la siguiente: una actriz no pudo regresar a hacer este personaje y me ofrecieron 3 capítulos, era muy poco, pero en un acto de humildad mi manager me dijo q lo tomara y acepté", comentó Martha Bolaños a través de Facebook.

La actriz de Betty la fea que entró a Pasión de gavilanes por solo tres capítulos

Liliana Lozano / Martha Isabel Bolaños – Esperanza pic.twitter.com/p3udHpLC2S — Pasión de Gavilanes (@PasdeGavilanes) August 28, 2018

Como algunos saben, Liliana Lozano fue asesinada en 2009.

Las causas de su muerte sorprendieron a los televidentes, pues Liliana falleció cuando fueron a asesinar a su pareja de ese entonces, quien tenía nexos con el narcotráfico.