¡RBD ya está en Spotify!, y lo celebran con playlists y videos exclusivos

Después de una larga espera y gracias a los fans que nunca perdieron la esperanza, hoy (ya desde este momento) el catálogo musical de RBD está disponible en Spotify.

Para celebrar su llegada a la plataforma, Spotify, hizo bien su tarea y realizó la curaduría más completa para revivir todos sus hits: desde playlists para musicalizar diferentes momentos y estados de ánimo, como “Sálvame del olvido”, “RBDance!” y “Karaoke RBD”, hasta playlists “This Is” con lo mejor de la carrera solista de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann.

Acerca de la llegada de su música a la plataforma, “Me pone muy feliz por todos los fans que han estado con RBD todos estos años, y que han luchado por este momento. Estoy segura que traerá mucha alegría en estos momentos”, comentó Anahí.

Historia

Alo largo de 5 años de carrera, RBD conquistó premios, récords, giras mundiales exitosas, la traducción de sus canciones en varios idiomas, una gran comunidad con más de 100 clubs de fans registrados, e incluso un día internacional que se celebra el 4 de octubre.

Sus fans se mantienen fieles a los proyectos de los integrantes de RBD, ya que actualmente sus redes sociales suman más de 80 millones de seguidores.

El grupo conformado por Anahí, Dulce María, Poncho, Maite, Christopher y Christian logró tener en 2005 seis shows sold out en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, con el récord de boletos vendidos más rápido que se haya visto en un artista nacional. Además, tan solo un año después, reunieron a más de 120 mil personas en el estadio Maracaná en Río de Janeiro, convirtiéndose en los primeros artistas hispano hablantes en hacer un performance en vivo desde ese estadio.

Antes de que existiera Spotify, RBD vendió millones de discos en todo el mundo, destacando México, Brasil, España, Colombia, Estados Unidos, Chile y Argentina, además de conquistar mercados como Japón o Polonia.

Revive los grandes éxitos de uno de los fenómenos musicales pop más grandes de la década de los dos mil, que después de 16 años nos sigue emocionando con sus canciones. Explora la curaduría especial de RBD, comenzando por la playlist This Is RBD, donde descubrirás videos exclusivos de los cantantes, solo en Spotify.

This is RBD: Esta playlist contiene los grandes éxitos que nos volvieron Rebeldes

RBD Dance!: Una selección musical que te pondrá a bailar hasta que no puedas más

Karaoke RBD: Saca la estrella que llevas dentro para darlo todo cantando

Sálvame del Olvido: Una selección musical para recordar a esos amores de la escuela

This Is Dulce María

This Is Maite Perroni

This Is Anahí

This Is Christopher Von Uckermann

This Is Christian Chávez

Discografía:

