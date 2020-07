Residente considera postularse para la gobernación

El cantante René Pérez, conocido como Residente, preguntó hoy en sus redes sociales si no está tarde para postularse para la gobernación en Puerto Rico.

“Estoy muy tarde pa postularme como Gobernador de Puerto Rico? Lo bueno es que trabajaría de gratis porque no me hace falta y lo malo es que tendría que dejar de hablar malo. Aunque soltarle un cabrón de vez en cuando a los del senado no estaría mal”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Mira la publicación

Estoy muy tarde pa postularme como Gobernador de Puerto Rico? Lo bueno es que trabajaría de gratis porque no me hace falta y lo malo es que tendría que dejar de hablar malo. Aunque soltarle un cabrón de vez en cuando a los del senado no estaría mal. — Residente (@Residente) July 8, 2020

Las reacciones no se hicieron esperar, e incluso le hicieron un meme alterando una imagen en la que colocaron su rostro y el del rapero Kanye West, quien recientemente anunció su aspiración a la presidencia de Estados Unidos.

La publicación de Residente ya cuenta con más de seis mil likes.

Sus expresiones surgen en medio de una controversia gubernamental que la gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó la renuncia de la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, el mismo día en que la exfuncionaria firmaba un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) recomendando una investigación a fondo sobre las actuaciones de la gobernadora y otros funcionarios durante la respuesta a la emergencia de los terremotos en enero.

Vázquez, en la conferencia, negó que tuviera conocimiento previo de los referidos, sino que la salida de Longo Quiñones se debió a que había intervenido indebidamente en asuntos del Departamento de Salud, donde su madre, Concepción Quiñones de Longo, fungió como subsecretaria y secretaria interina hasta marzo de este año.