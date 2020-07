Wanda Vázquez crea distancia entre imputaciones a Dennise Longo y acusaciones que enfrentó

La gobernadora Wanda Vázquez buscó distinguir las imputaciones que lanzó hoy contra la recién destituida secretaria de Justicia, Dennise Longo, de los cargos que ella enfrentó a finales de 2018 cuando ocupaba ese mismo cargo y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) la acusó de intervenir indebidamente en un caso de escalamiento en el hogar de una de sus hijas.

“Toda esa alegación fue vista por un tribunal de derecho. Por una jueza que analizó todas las declaraciones juradas en ese caso y yo fui encontrada no causa, claramente establecido que fue un caso amañado, preparado, fabricado contra esta gobernadora, en ese caso secretario de Justicia. Creo que más claro no puede haber…mezclar ese caso con este es totalmente distinguible y es querer traer por los pelos y justificar una cosa que no tiene justificación”, argumentó Vázquez en una conferencia en la que defendió su decisión de solicitar la renuncia de Longo Quiñones el mismo día en que la exfuncionaria firmaba un referido al PFEI recomendando una investigación a fondo sobre las actuaciones de la gobernadora y otros funcionarios durante la respuesta a la emergencia de los terremotos en enero.

Vázquez, en la conferencia, negó que tuviera conocimiento previo de los referidos, sino que la salida de Longo Quiñones se debió a que había intervenido indebidamente en asuntos del Departamento de Salud, donde su madre, Concepción Quiñones de Longo, fungió como subsecretaria y secretaria interina hasta marzo de este año.

A preguntas de la prensa, la gobernadora sostuvo que fue una situación muy distinta a la que ella enfrentó hace dos años. En aquel entonces, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares la suspendió temporeramente, hasta que el Tribunal de Primera Instancia, en diciembre de 2017, decidió a favor de Vázquez.

“Allí mi hija era víctima y yo era madre de una víctima y no había nada ilegal o incorrecto para que yo en aquel momento lo que se hizo fue la solicitud de asistencia a víctima, como era su derecho. Eso fue visto en sus méritos por un tribunal, no por la opinión de nadie, no por la opinión de los expertos. Vista por un tribunal de Derecho, que vio todas esas declaraciones juradas y determinó que allí no había la más mínima evidencia que esta secretaria en ese momento había incurrido en alguna conducta ilegal”, sostuvo Vázquez.

La mandataria indicó en la conferencia de esta mañana que se propone referir a Longo Quiñones a la Oficina de Ética Gubernamental por los correos electrónicos que envió acerca de unas investigaciones federales en el Departamento de Salud por malos manejos de fondos de Medicaid.

