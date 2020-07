Kanye West anuncia su candidatura a presidente de Estados Unidos

El reconocido rapero Kanye West anunció hoy que estará aspirando a la presidencia de Estados Unidos. En el día en que se celebra la independencia del país norteamericano, el artista publicó un mensaje desde su cuenta oficial de Twitter confirmando que estará aspirando al cargo como sucesor de Donald Trump.

“Debemos darnos cuenta de la promesa de América (Estados Unidos) confiando en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me estoy postulando para presidente de los Estados Unidos”, escribió el músico y también esposo de Kim Kardashian.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

