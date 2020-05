Raymond Arrieta revela que su mamá ha guardado un regalo durante 48 años

View this post on Instagram

Hace 48 años le hice esta tarjeta a mi mama. Todavía ella la guarda. Mami te quiero mucho gracias por la vida , gracias por enseñarnos a preocuparnos por los demás , por educarnos y enseñarnos a valorar las cosas sencillas de la vida , Gracias por tus trabajos y sacrificios para que no nos faltara nada . Gracias por enseñarnos a ser humildes y sencillos . Te quiero mami 🌹 Te Amo Carmín Vázquez