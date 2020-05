Natalia Rivera: "Sólo Dios sabe todo lo que hemos pasado"

View this post on Instagram

💜Feliz Dia de las Madres!💜⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ A todas aquellas mujeres que se han enfocado en moldear, proteger y amar a sus hijos…y se desviven por verlos felices sin interrumpir su proceso natural de tropiezos y lecciones🙏🏻⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ A mi madre Elizabeth Piñeiro…sólo Dios sabe todo lo que hemos pasado. Testigo de mis logros, sacrificios y lágrimas…TE AMO! Gracias por darme tus fuerzas cuando no puedo encontrar las mías. Por sufrir en silencio conmigo…y por siempre estar❤️ Desde pequeña entendías mis metas y hacías lo que podías por verme cumplirlas.⁣ ⁣ Le pido a Dios que te dé mucha salud para así seguir sumando momentos como los de las fotos🙏🏻❤️⁣🤗 ⁣ GRACIAS Mami! Te Amo! ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ #mothersday #mami #love