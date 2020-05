Luz Nereida Vélez envía tierno mensaje a su hija por el Día de las Madres

View this post on Instagram

Hoy solo puedo dar gracias por estas dos Grandes mujeres… mi mamá , que aunque hoy es un Ángel de Luz en el cielo … vive en mi y agradezco su amor, entrega, sacrificios para convertirme en la mujer que soy … fuerte, luchadora, con una gran fe y amor a Dios.. me enseñaste lo que es la dignidad, el respeto y la humildad. Gracias mami te amo. Y a mi hija Alhanna que ha sido mi mayor bendición y regalo … verte hoy convertida en toda una mujer me llena de orgullo y recuerda siempre estaré para ti … el haberte llevado en mi vientre demuestra lo maravilloso que es dar vida… te amo mi niña ! Felicidades a todas las madres y las de crianza que se entregan día a día por el mas grande proyecto de vida… los hijos. Bendiciones!#feliz#soybendecida#positiva#gymfan#newswoman#vivirconsalud#sólosalud