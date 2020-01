Reconocen a Madison Anderson en la ciudad de Orlando

La organización de las Fiestas de la SanSe en Orlando reconocieron a Madison Anderson, Miss Universe Puerto Rico 2019 por su desempeño en Miss Universe y su labor filantrópica.

En en el marco de la celebración de las fiestas, donde fue escogida como la Madrina de esta edición, la beldad boricua recibió regalos y reconocimientos de la oficina del Comisionado del Municipio de Orlando, presentado por Tony Ortiz, ante más de 40,000 personas que se dieron cita al evento.

"Me siento muy agradecida, para mí es un honor que me escogieran como madrina de esta hermosa celebración. Los puertorriqueños no importa en qué parte del mundo estemos siempre mantenemos nuestras culturas y tradiciones vivas, pero también somos solidarios en los momentos difíciles que esta pasando mi Isla. Yo estaré aquí pero mi corazón esta en Puerto Rico. Como mujer puertorriqueña no hay nada que me llene más de orgullo que representar a Mi Pueblo. Gracias a los organizadores por darme este enorme privilegio", expresó Madison.

suministrada

La beldad puertorriqueña espera viajar hacia New York para participar en el West New York Fashion Week Show el 4 de febrero y ser parte de los castings de Miss Universe Puerto Rico que inician el 13 de febrero.

Al evento asistieron también el Sr. Luis M. Martínez Alicea de la Oficina del Alcalde de Orlando Buddy Dyer estuvo presente; la Comisionada del Condado Orange, Maribel Gómez Cordero; y la señora Ilia Torres de la Oficina del Alcalde del Condado Orange Jerry Demings compartieron los reconocimientos ante más de 40,000 personas que se dieron cita.

