Johnny Ventura: "Mi posición es humana"

Debido a las críticas de la alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, quien arremetió contra el cantante #JohnnyVentura por la cancelación de su concierto en ese país, el merenguero explicó que se debe a cuestiones de seguridad, tras los sismos que han ocurrido en la isla en los últimos días. #ListínDiario

“Tengo demasiadas familias amigas en Puerto Rico que en este momento no disfrutan de nada y están sufriendo la incertidumbre de lo que es un terremoto y las magnitudes que se han ido presentando. Yo me retiré del escenario para esas fiestas porque entiendo que ni ella, ni yo, ni nadie puede garantizar a nadie que vaya a ese día, que pueda suceder la desgracia que nadie quiere que suceda. No queremos para Puerto nada más que su bienestar. Oramos por el bienestar de todos y la paz que pudiera traer la lejanía de sismos”, sostuvo.

Cruz Soto hizo un llamado a Ventura a reconsiderar su participación. “Que demuestre su compromiso con el pueblo puertorriqueño que tanto le ha dado a él, que le devuelva algo él al pueblo de Puerto Rico cuando Puerto Rico lo necesita”, dijo la ejecutiva municipal en conferencia de prensa para anunciar el itinerario artístico de las fiestas que se llevaran a cabo del 16 al 19 de enero de 2020.

