Filmarán serie de Disney+ en Puerto Rico

La filmación de la serie de Disney+ The Falcon and The Winter Soldier continuará en la isla luego del descanso navideño.

Así lo afirman múltiples reportes.

Según el portal "Murphy's Multiverse", la serie del universo cinematográfico de Marvel estaba siendo rodada previamente en Atlanta, Georgia.

No obstante, cuando reanuden los trabajos, estos continuarán en la isla.

Ya los trabajos han comenzado en Puerto Rico, según afirma el reportaje. Sin embargo, se espera que no culminen hasta el verano.

La serie tiene a Anthony Mackie en el papel de Falcon, mientras que Sebastian Stan será Winter Soldier.

La producción se une a películas como Fast Five y Bad Boys 2, y a series como White Collar, en ser rodadas en la isla.

Se espera que The Falcon and The Winter Soldier estrene en el otoño de 2020.