Ozuna recuerda sus momentos con solo $40 dólares

El reguetonero Ozuna recordó su momentos de escasez antes de incursionar a la música y convertirse en uno de los artistas del genero urbano más famosos y millonario.

En el programa El Hormiguero en España, el intérprete de "Baila" confesó que cuando conoció a su esposa solo tenía en su bolsillo 40 dólares.

“Tenía 40 dólares y la invito a salir, pero en esos momentos uno no cuenta con tanto, uno cuenta con el momento y con disfrutar y yo sé que ella también. Tenía dos trabajos y a su familia, y todo eso, la primera vez que salimos yo tenía 40 pesos, eso me dio a mi para disfrutar, bailar y gozar, para todo y hoy en día todavía estoy con ella 8 años después, so esos 40 pesos sirvieron para algo", dijo el artista urbano quien firmó recientemente un contrato millonario con la disquera Sony.

