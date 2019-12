Molusco revela cómo ha rebajado 70 libras

El locutor y animador Jorge Pabón "El Molusco" habló sobre las 70 libras que ha perdido haciendo ejercicios y dieta.

"Estoy pesando ahora 241, 242. Me siento mucho mejor", dijo a Dando Candela sobre su pérdida de peso.

A preguntas de si se operaría, Pabón expresó: "Irónicamente a mí me gusta hacer ejercicios. La gente puede pensar que no, pero a mí me encanta hacer ejercicios, lo disfruto, me relajo, me hace sentir bien, es salud. No me operaría. Me fui por la difícil que es dietas y ejercicios. Respeto a todo el que se opera, porque hay gente que se opera porque simplemente no puede hacer ejercicios".

Además mencionó las actividades que ahora puede hacer y disfruta que antes no podía: "Haciendo el amor mucho mejor, tengo cintura, me pongo más cosas sabrosas. Brinco escaleras, voy a correr, me voy con mis hijos”.

Y es que según el también actor antes le "dolían los pies" y ahora ya no.

