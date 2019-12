Kiara Liz Ortega será una de las participantes de Mira Quién Baila "All Stars"

View this post on Instagram

AUN SIN CREERLO!!! Que rico poder representar a mi pedacito de tierra nuevamente ❤ Podría representar a Puerto Rico mil veces por que vivo orgullosa de salir de mi isla bella 🇵🇷 #teampuertorico corran al post de #miraquienbaila y dejen su amor. Los quiero y cuento con ustedes en este nuevo reto. ✨✨✨💃🏽💃🏽