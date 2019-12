Lunay presentará su primer concierto en la isla

La nueva cara del género urbano y ganador del Latin AMA al Nuevo Artista del Año, LUNAY, se acerca a uno de los eventos más esperados en su naciente carrera: su primer concierto en su natal Puerto Rico. Esa gran cita será el 5 de enero del 2020 en Vivo Beach Club, en Isla Verde bajo la producción de Buena Vibra Group.

El joven oriundo de Corozal deleitará a sus fans con un espectáculo donde cantará todos sus éxitos y la música de su álbum debut ÉPICO. Los boletos para este concierto ya están a la venta a través de Fangig.com.

El más reciente sencillo de LUNAY, "Aventura" en colaboración con Anuel AA y Ozuna, se posicionó #1 en el listado Latin Airplay de Billboard, marcando su segundo #1 en ese listado en tan sólo 14 meses de carrera. Su primer #1 en el Billboard Latin Airplay fue en julio 2019 con "Soltera", canción que permaneció en el primer lugar durante dos semanas consecutivas.

"Aventura" se desprende del álbum ÉPICO, disponible en todas las plataformas de música digital. Para escucharlo o descargarlo ahora haga clic AQUÍ.

ÉPICO se estrenó el 25 de octubre logrando el #1 en el listado Latin Albums Sales de Billboard. Producido por los renombrados y multi-premiados Chris Jeday y Gaby Music junto a Nino (Nino Karlo Segarra) y Dulce Como Candy (Jorge Cedeño), ÉPICO tiene colaboraciones con Daddy Yankee, Ozuna, Wisin y Yandel, Bad Bunny, Anuel AA, Myke Towers y Darell.

Recientemente VEVO anunció que LUNAY es uno de sus 'DSCVR Artists to Watch' 2020 – listado de los artistas emergentes sobresalientes en el 2020. Este reconocimiento se le suma al de Apple Music, plataforma que lo escogió como su artista "Up Next" convirtiéndolo en el segundo artista latino en ser elegido para esta campaña y documental de la empresa que reconoce a los nuevos artistas más prometedores de la industria de la música.

