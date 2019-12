Héctor El Father le pide perdón a Don Omar

View this post on Instagram

Escucharas por primera vez de mis propias palabras la más genuina historia de amistad lastimada por el dinero, la codicia y la envidia. @hectordelgadoministriesr te quiero mucho, espero que mi parte de la historia muestre a los demás como dos grandes amigos nunca deben permitir que la falta De Dios en sus vidas les lastimen y lastimen a los suyos. Te quiero mucho brother! Este Viernes 6 de Diciembre 2019 #loquenosabíasdemi