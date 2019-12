Gredmarie Colón no descarta reconciliación con Fredito Mathews

La animadora Gredmarie Colón no descartó ó una posible reconciliación con el modelo Fredito Mathews.

"Yo lo perdoné, y eso fueron las primeras expresiones que dije porque para yo poder sanar mi corazón yo no puedo guardar ningún rencor, ningún resentimiento, yo tengo que también perdonarlo y perdonarme a mí hacia mi persona. En cuanto a estar juntos como una relación solo Dios sabrá. Ahora mismo yo no te puedo dar una respuesta. No te puedo decir si sí, si no. Dios está en control", expresó Colón a Dando Candela.

La ex participante de Nuestra Belleza Latina indicó que su hija es su fuerza y su motor.

"Me siento en paz, me siento tranquila. Estoy bien, tengo mi familia, tengo mi hija, todo está bien. Tengo trabajo, el cariño del público. Soy bendecida", reconoció.

Hace unas semanas su pareja fue captada en video besando a una participante del programa Guerreros por Wapa. Tras los hechos la animadora terminó su relación con Mathews.

La pareja llevaba 3 años de relación.

