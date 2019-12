Ex Miss Supranational Puerto Rico anuncia su amor por otra mujer

La ex Miss Supranational Puerto Rico 2017 Larissa Santiago dio a conocer que ama a otra mujer.

A través de un post en su cuenta de Facebook, Santiago compartió con sus seguidores la noticia junto a varias fotos con su pareja.

La también representante de Fajardo en Miss Universe Puerto Rico 2018 expresó en el mensaje que "quiero dejar el miedo ir, quiero abrazar mi autenticidad, quiero abrazar al amor".

"Tengo el corazón a millón. Porque no sé que pase después de esto. Suelo adornarlo todo, pa que quede más lindo, pa que suene más bonito, pa que no caiga tan mal, y para no caer en boca ajena. Pero la realidad no la quiero seguir aguando con risitas tontas, cuando lo que hay es una carcajada en mi alma, y una fiesta en mi corazón. Quiero celebrarlo todos los días porque de eso estamos hecho. Cada mirada tuya me desvanece las murallas que siempre impuse entre la norma, y mi realidad. No sabemos si llegamos hasta mañana. Y hoy quise parar. No soy la primera, ni la última, ni la única que pasa por esto (me digo a mi misma pa apoyarme). Y para eso, también, comparto. Para qué están las redes sociales si te van a sacar canas y llenarte de stress? Ay, no. Quiero dejar el miedo ir, quiero abrazar mi autenticidad, quiero abrazar al amor. Y yo quiero seguir abrazándote a ti, nena. En la vulnerabilidad se encuentra los tesoros de la más grande fuerza. No sé que pase después. Solo sé que soy feliz. Vivamos por la diversidad y vivamos por el amor! Love you, girl @ajxx90", lee la publicación en Facebook.

Tengo el corazón a millón. Porque no sé que pase después de esto. Suelo adornarlo todo, pa que quede más lindo, pa que… Posted by Larissa Santiago on Monday, December 2, 2019

Te podría interesar: