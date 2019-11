Andrea Cruz abre la puerta a las emociones y al dolor con su nuevo sencillo

La cantautora puertorriqueña, Andrea Cruz, hace una invitación a darle paso a las emociones y el dolor con su nuevo tema Calma dolor, calma.

“Es una invitación a sentarse directamente con lo más vulnerable que hemos decidido obviar” según la artista de 25 años.

El tema se enfoca en el dolor guardado, en los secretos que más ocultamos de nuestras etapas vividas.

El nuevo sencillo que cuenta con inspiraciones del género Blues y Rock Alternativo representa cómo la artista ha ido evolucionando y estudiando otros ritmos. “En cuestiones musicales, el género blues que acompañó a las comunidades negras a expresar su opresión y represión me llamó la atención para experimentarlo sin romantizar la historia ni el género musical”, sostuvo. Añadió que “como país hemos visto la represión constante en muchos sentidos, como mujeres vivimos en esa agonía diaria, el tema, entiendo puede ser capaz de acompañar en esas etapas de purgación, que tan necesarias son. Por eso el tema no invita a callar, si no a calmar y a expulsar, a sentir”.

El tema fue producido por Rafa Rivera, quien fue co-productor del primer disco de Cruz “ Tejido de Laurel”. Según Rivera, en este sencillo y el segundo disco pueden esperar una inclinación y enseñanza del gospel como género musical, sin caer en ningún tipo de religiosidad. También la importancia de la narrativa e historias en sus letras y un rescate de algunos ritmos caribeños y afros, que se entrelazarán entre las fusiones folclóricas y anglosajonas que tanto le apasionan del rock europeo, concluyó.

Carátula de Calma, dolor, calma.

En este segundo álbum, que espera lanzarlo a principios del próximo año con una gira promocional, según la compositora, la identidad y la esencia siguen estando en constante evolución, hay una búsqueda de la profundidad más latente, un ambiente abstracto, una vivencia sonora. La cantautora se ve más en tercera persona narrando desde otros contextos las canciones, que no necesariamente se han experimentado. Otro reto que decidió hacer mientras construía los temas.

Cruz lanzó su primera producción discográfica en el 2017, desde entonces se ha movido en y fuera de Puerto Rico con presentaciones en festivales como SXSW en Austin, TX, LAMC en New York y en la serie de NPR “Tiny Desk Concerts”. También ha logrado estar en México promocionando sus proyectos anteriores. Entre los planes de promoción espera realizar una gira promocional a partir de Marzo del 2020 que estará anunciando en sus redes sociales. El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 6 de noviembre de 2019. Para más información y detalles pueden acceder a la página WEB andreacruzmusica.com.

