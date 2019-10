Presentan los ganadores de Misters of Puerto Rico 2019

La decimonovena edición del certamen de moda y belleza masculina Misters of Puerto Rico culminó el pasado sábado con la elección de sus cuatro ganadores. Luego de varios meses de preparación y pre competencias un grupo de once finalistas alcanzó presentarse en el evento final que se llevó a cabo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Carolina.

Sammy Ramos, representante de Las Piedras, fue titulado como el nuevo Mr Puerto Rico Model 2019 seguido por el loiceño Carlos Anthony Paris quien se hizo acreedor de la banda de Mr Latin Model Puerto Rico 2019. En la categoría juvenil fueron titulados Benny Barbosa de Juana Díaz como Mr Puerto Rico Teenager 2019 mientras que el hormiguereño, Raymond Acosta resultó Mr Teen Model Puerto Rico 2019.

Luego de un espectacular número de apertura al estilo “Greatest Showman” y en donde los candidatos lucieron diseños de la modista Gío Díaz, los once aspirantes pasaron el filtro de una pregunta informal. La conductora del evento, Karimar Quiñones destacó el aplomo y seguridad de los aspirantes quienes luego irrumpieron en el escenario en sus propuestas de Trajes de Baño. En este segmento se entregaron los premios de Mr Fotogénico el cual recayó en Mr Loiza, Carlos Paris mientras que el Mr Fotogénico Teen fue para Mr Adjuntas Teen, Yadriel Méndez.

El pase de ropa formal fue uno de los más aplaudidos por el eufórico público que vitoreaba a sus favoritos desde iniciada la competencia. Los candidatos presentaron propuestas elegantes para así culminar los pases de competencia y dar paso a los últimos premios especiales de la noche. Como Mr Amistad fue seleccionado Mr Salinas Model, Rafael Rodríguez mientras que el galardón de Mejor puntuación en Entrevista Personal fue para el pedreño Sammy Ramos. Como Mr Elegancia resultaron Mr Toa Alta Model, Elimanuel Robles y Mr Hormigueros Teen, Raymond Acosta.

Luego de anunciarse los múltiples premios que recibirán los nuevos Misters of Puerto Rico y de resaltar el apoyo de los padres para el desarrollo de los aspirantes dentro de la competencia fueron anunciados el cuadro de ganadores. En la categoría Teen resultaron Segundo Finalista, Mr Adjuntas, Yadriel Méndez seguido por Mr Caguas Teen como Primer Finalista. Benny Barbosa de Juana Díaz fue nombrado como el nuevo Mr Puerto Rico Teenager 2019 y Raymond Acosta como Mr Teen Model Puerto Rico 2019. Ambos reyes juveniles estarán representando a Puerto Rico en eventos internacionales en México y Guatemala con el apoyo de la firma local Vitamin Plus quien también hizo entrega de un premio anual para la suplementación de los nuevos ganadores.

En la categoría Model los nombrados fueron Elimanuel Robles de Toa Alta como segundo finalista seguido por Jorge Díaz de Naranjito como primer finalista. Mr Loiza, Carlos Anthony Paris fue nombrado Mr Latin Model Puerto Rico 2019 para luego dar paso a la coronación de Sammy Ramos de Las Piedras como el nuevo Mr Puerto Rico Model y máximo ganador de Misters of Puerto Rico 2019. Luego de dar sus primeras palabras como ganador y asegurar sentirse agradecido por la confianza y el apoyo de la organización el ahora embajador de la belleza masculina dijo sentirse listo para comenzar su proceso de preparación en ruta a representar a la isla en el evento mundial Mr Model of the Universe en la India. Para culminar la noche el nuevo Mr Puerto Rico Model recibió de manos de Rubén Díaz, presidente de la organización de Misters of Puerto Rico, su primer premio en metálico y también su boleto rumbo a la India de manos de Saúl Martínez, propietario de Vitamin Plus quienes forman parte del equipo de preparación del cuarteto de ganadores rumbo a las diferentes plataformas internacionales en las que nos representarán próximamente.

