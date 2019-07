Para la cineasta y profesora de cine Teresa Previdi Arias, a quien se le dedica la decimoquinta edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Puerto Rico Cinefiesta, la cinematografía puertorriqueña se encuentra en su mejor momento.

“Cada vez hay más proyectos de mejor calidad, con alcance internacional y con diversidad de historias”, expresó Previdi Arias a Metro.

No empece, reconoció que “atravesamos por un momento difícil porque ya no contamos con la Corporación de Cine ni con programas de cine ni ningún apoyo económico gubernamental, pero eso no ha detenido a los jóvenes cineastas a seguir luchando por eso”. Destacó, además, la gestión de “las universidades organizaciones como la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR), que ha cabildeado por los derechos de los cineastas y por llevar el alcance de nuestra cinematografía más allá de nuestra isla. Estos festivales de cine y gestiones como lo que hace Cinefiesta son fundamentales”.

“La cinematografía puertorriqueña no se va a detener haya o no haya fondos, porque nuestras historias, de cualquier manera, se tienen que contar”, declaró la educadora al destacar el talento de los cineastas boricuas.

Decenas de cortometrajes de diversos países

La decimoquinta edición de Cinefiesta contará con una representación de 60 cortometrajes de países como Francia, España, Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia y Puerto Rico.

Algunos de los cineastas puertorriqueños participantes son Michael Justiano, quien presentará el corto de ficción Gajes del oficio; Ariel Ramos, quien presentará el corto de ficción #Boxers; Luis Soto, quien presentará el corto de ficción Derecho de réplica; y Pati Cruz, quien presentará el corto La amante, en la categoría de drama.

Las categorías de los premios son premio especial del jurado, mejor actriz, mejor actor, mejor director, mejor guion, mejor animación, ficción y el premio de cine joven (para participantes de 12 a 18 años). Se destaca que esta es la primera vez que se incluye la categoría de cine joven de Puerto Rico y una muestra de cine animado hecho por cineastas emergentes.

Jurado busca producciones de cine “transformador”

Más allá de cumplir con los criterios profesionales (calidad cinematográfica, audio, buenas actuaciones y coherencia en el guion), el jurado compuesto por el profesor Dorian Lugo, la historiadora y periodista Ana María Socarrás, y la cineasta y profesora universitaria Raisa Bonnet, busca que las producciones sean de tipo “transformador”.

“Los ganadores deben ser cortos que, cuando uno los vea, algo cambie en uno, que provoquen una emoción, que nos transforme. Eso es lo que estamos buscando”, dijo Bonnet a este diario, presidenta del jurado de Cinefiesta de la Fundación de Cine de Puerto Rico.

Para el calendario e información adicional accede www.fundacioncinepr.org.

Te podría interesar: